spot_img
11 августа, 2023
ДомойSoftwareИгрыПереиздание Quake II с улучшенной графикой вышло для ПК и консолей

Переиздание Quake II с улучшенной графикой вышло для ПК и консолей

Quake II

В рамках мероприятия QuakeCon 2023 состоялся анонс и выпуск переиздания культового шутера Quake II с улучшенной графикой. Премьера сопровождалась почти двухминутным геймплейным трейлером. Оригинальный Quake II был выпущен 9 декабря 1997 года.

В издание входят дополнения The Reckoning и Ground Zero, а также совершенно новое DLC под названием Call of the Machine. Есть возможность кооператива до четырех человек (сетевого и локального), игра между разными платформами, прицеливание жестами, полноэкранное сглаживание и функция глубины резкости, поддержка широкоформатных дисплеев и разрешения 4K, а также улучшенное освещение.

Переиздание Quake II уже доступно на ПК (Steam и Microsoft Store), Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и в Game Pass. Цена составляет $10 на всех платформах, а владельцы оригинала могут получить ее бесплатно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах
Следующая статья
Intel и Lenovo совместно разработают ПК и ноутбуки будущего в Шанхайском центре
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,112ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,088ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»