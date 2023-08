Переиздание Quake II с улучшенной графикой вышло для ПК и консолей

В рамках мероприятия QuakeCon 2023 состоялся анонс и выпуск переиздания культового шутера Quake II с улучшенной графикой. Премьера сопровождалась почти двухминутным геймплейным трейлером. Оригинальный Quake II был выпущен 9 декабря 1997 года.



В издание входят дополнения The Reckoning и Ground Zero, а также совершенно новое DLC под названием Call of the Machine. Есть возможность кооператива до четырех человек (сетевого и локального), игра между разными платформами, прицеливание жестами, полноэкранное сглаживание и функция глубины резкости, поддержка широкоформатных дисплеев и разрешения 4K, а также улучшенное освещение.

Переиздание Quake II уже доступно на ПК (Steam и Microsoft Store), Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и в Game Pass. Цена составляет $10 на всех платформах, а владельцы оригинала могут получить ее бесплатно.

