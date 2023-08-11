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11 августа, 2023
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Intel и Lenovo совместно разработают ПК и ноутбуки будущего в Шанхайском центре

Intel Lenovo

Компании Intel и Lenovo совместно открыли в Шанхае Лабораторию передовых системных инноваций. В новом центре инженеры компаний объединили усилия для создания компьютеров и ноутбуков следующего поколения, которые обеспечат высокую производительность, функциональность и удобство работы для пользователей.

Intel и Lenovo имеют достаточно долгую историю совместной работы, в рамках которой было создано немало инновационных продуктов, таких как ноутбуки ThinkPad X, включая модели с гибким дисплеем ThinkPad X Fold.

Для создания устройств нового поколения Intel и Lenovo необходимо решить не только проблемы, связанные с аппаратным обеспечением, такие как обеспечение высокой производительности, управление питанием и температурными режимами, но и проблемы, связанные с программным обеспечением. Совместная работа компаний над решением разного рода задач ведется не только в рамках Лаборатории передовых системных инноваций, но и в других исследовательских центрах, находящихся в Цзычжуне и Пудуне.

Заметным достижением Лаборатории передовых системных инноваций в Шанхае является разработка драйвера OLED-дисплея, который может работать с двумя OLED-экранами, что открывает двери для ряда потенциально интересных вариантов использования. Кроме того, обе компании объединили усилия с производителями DRAM для повышения скорости передачи данных памяти LPDDR5.

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