IDC приглашает ИТ-директоров крупнейших компаний Центральной Азии и Кавказа обсудить цифровые стратегии и перспективы развития в период неопределенности на CIO Summit в Астане

IDC CIO Summit 2023 – ежегодное ключевое событие ИТ-рынка СНГ, организуемое ведущим международным аналитическим агентством IDC. Это хорошо зарекомендовавшая себя эксклюзивная площадка для обмена опытом и общения руководителей высшего звена: CIO, CDO, директоров по информатизации, руководителей ИТ-департаментов, СDO, CDTO крупнейших компаний и государственных учреждений Центральной Азии и Кавказа, аналитиков IDC и экспертов – топ-менеджеров мировых технологических лидеров.

В этом году мероприятие состоится 7 — 8 сентября в Астане и соберет более 100 участников. Вместе мы обсудим важнейшие тенденции развития ИТ-рынка, изменение роли CIO, растущие бизнес-возможности цифровизации, лучшие практики и перспективные технологии для построения и реализации устойчивой цифровой стратегии компании в период неопределенности.

В условиях турбулентности, когда один кризис сменяет другой, нарушаются цепочки поставок, растет инфляция, усиливается геополитическая нестабильность, скачут цены на энергоносители, увеличиваются угрозы кибербезопасности и не хватает квалифицированных кадров, устойчивость и гибкость компании приобретают решающее значение для успеха бизнеса.

За последние два года компании по всему миру перешли от обсуждения цифровой трансформации к активной фазе реализации цифровых бизнес-стратегий и инициатив, где внедрение технологий является основой бизнес-модели будущего.

Согласно недавнему исследованию IDC, 48% организаций уже считают себя цифровым бизнесом, остальные пока существенно отстают от них. В этой новой бизнес-модели ИТ-директор играет одну из важнейших ролей в команде лидеров-управленцев, и его способность анализировать интегрированный портфель бизнеса и ИТ, принимать сложные решения и корректировать ИТ-стратегию, выходя за рамки привычного фокуса на обеспечение операционной эффективности, будет являться его наиболее ценным качеством.

Одна из ключевых задач мероприятия – снабдить ИТ-лидеров полезной аналитической, технологической и практической информацией, которую они смогут эффективно применить на практике уже в самое ближайшее время.

Участники Саммита обсудят вопросы актуальной повестки дня CIO в рамках следующих тематических сессий:

Цифровые стратегии для реализации новых бизнес-моделей

Управление цифровой инфраструктурой

Цифровые торговые коридоры

Подходы к построению модели безопасности с нулевым доверием. Политики кибербезопасности, требования регуляторов и обеспечение соответствия нормативактам

Цифровые стратегии, основанные на данных

Внедрение искусственного интеллекта и повсеместная автоматизация

Электронная коммерция: факторы успеха и возможные барьеры

В программе: выступления ярких спикеров, полезные цифры, прогнозы, интервью, дискуссии, качественный нетворкинг, доклады и выставка решений мировых технологических лидеров.

Мероприятие пройдёт при поддержке технологических партнеров: генеральный партнер – Kazakhtelecom Business, платиновые партнеры: SDC, Lenovo совместно с Intel, Лаборатория Касперского, Axellect, cеребряный партнер — Samsung.

Дополнительная информация и ссылка на обязательную регистрацию — на странице события.