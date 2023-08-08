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8 августа, 2023
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В WhatsApp появятся групповые голосовые чаты на 32 участника

WhatsApp

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию групповых голосовых чатов, в которых смогут одновременно участвовать 32 человека, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo.

Нововведение было обнаружено в бета-версии 2.23.16.19 для Android. При активации новой функции в групповых чатах появится иконка в виде волновой формы. При нажатии на нее автоматически начинается голосовой чат. Любой участник группы может присоединиться к чату и начать разговор. Если в чате нет активности в течение 60 минут, он автоматически завершается.

Основное преимущество голосовых чатов – это возможность инициировать вызов без звонка каждому участнику. Тем не менее, все пользователи получат тихое push-уведомление, когда чат будет создан в их группе. Все аудиозвонки в WhatsApp, как и другие сообщения, будут зашифрованы по умолчанию с использованием протокола end-to-end.

Напомним, что Telegram представил функцию голосовых чатов еще в 2020 году, но WhatsApp имеет преимущество в виде более чем 2 млрд. пользователей по всему миру.

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