LG StanbyME Go: 27-дюймовый портативный «телевизор в чемодане»

Портативный светодиодный сенсорный дисплей StanbyME Go со встроенным аккумулятором был представлен компанией LG на выставке Computex 2023 в июне этого года. Теперь производитель объявил, что устройство доступно для предварительного заказа по цене $999,99 и начнет поставляться в конце этого месяца.

27-дюймовый светодиодный экран LG StanbyME Go разрешением 1080p поставляется с чехлом в виде чемодана со встроенным аккумулятором и четырьмя динамиками общей мощностью 20 ватт. В верхней части кейса есть ручка для переноски. В комплекте с устройством идет пульт ДУ.

Экран выдвигается наружу с помощью складной подставки, которая позволяет устанавливать его в вертикальной и горизонтальной ориентации, наклонять в стороны и регулировать высоту до 18 см. По словам LG, динамики адаптируются к повороту экрана и обеспечивают объемный звук с поддержкой Dolby Atmos. Также поддерживается расширенный динамический диапазон Dolby Vision. Время автономной работы составляет около трех часов. Заявлен режим работы на улице при солнечном свете, но в этом случае батарея будет разряжаться значительно быстрее.



Есть порт HDMI для подключения по кабелю, поэтому к StanbyME Go можно подключить игровую консоль. Новинка совместима с устройствами iOS и Android, поддерживает AirPlay, дублирование экрана, а также Bluetooth, Wi-Fi и голосовое управление. StanbyME Go работает под управлением программного обеспечения LG webOS. Встроенный магазин приложений дает доступ к потоковым приложениям, таким как Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video и Max.

Тем, кто закажет устройство до 27 августа, компания обещает в качестве бонуса бесплатно добавить Bluetooth-динамик Xboom 360, стоимостью $249,99.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az