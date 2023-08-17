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17 августа, 2023
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Netflix, Amazon и другие компании предлагают ИИ-специалистам годовую зарплату до $900 тысяч

специалистам

Крупнейшие американские технологические компании, Amazon, Netflix и Meta и другие, предлагают специалистам в области искусственного интеллекта заработные платы до $900 тыс. в год. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сайта вакансий Indeed.

По словам экспертов, компании пытаются привлечь квалифицированных сотрудников, предлагая им конкурентоспособные зарплаты, чтобы оставаться лидерами на рынке. Например, Netflix разместил вакансию специалиста в области машинного обучения с зарплатой от $300 тыс. до $900 тыс. в год, включая базовый оклад и премию. Приложение для знакомств Hinge предлагает вакансию вице-президента по ИИ с годовым доходом до $398 тыс., а Amazon — вакансию старшего менеджера по ИИ с зарплатой $340,3 тыс. в год.

Meta предлагает разработчику генеративного ИИ годовую зарплату до $137 тыс. На эту должность рассматривают выпускников колледжей. Nvidia предлагает начинающему ИИ-специалисту зарплату от $156 тыс. до $247 тыс., Capital One — ведущему разработчику ИИ до $325 тыс. в год, Walmart — от $168 тыс. до $252 тыс.

Компания по поиску удаленной работы Crossover в июне закрыла прием заявок на должности старшего руководителя и директора по продукту. В обоих вакансиях предлагалась зарплата в $800 тыс. и содержалось требование о том, чтобы соискатели использовали в своей работе чат-бот ChatGPT.

С начала 2023 года количество объявлений по поиску разработчиков продуктов генеративного ИИ увеличилось в четыре раза. Но не все компании предпочитают привлекать дорогостоящих специалистов ИИ, а вместо этого стремятся обучать уже имеющиеся кадры.

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