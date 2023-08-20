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21 августа, 2023
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В Баку пройдет крупнейшее региональное мероприятие InMerge Innovation Summit

InMerge Innovation Summit

Крупнейший инновационный саммит региона InMerge пройдет в Баку 30 ноября и 1 декабря 2023 года. Организатором мероприятия выступает PASHA Holding. Вот уже третий год этот саммит, призванный объединить новаторов, представителей ведущих технологических компаний, лидеров мнений, стартапы и инвесторов, выступает в качестве инструмента интеграции в инновационную экосистему.

В этом году участие в саммите примет один из основателей Apple Стив Возняк. Гостями мероприятия также станут президент группы компаний Trendyol Чаглаян Четин (Caglayan Cetin), генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, известный спикер TED Майкл Рингель (Michael Ringel) и десятки известных в регионе представителей бизнеса, государственных структур и министерств. В рамках саммита будут представлены презентации, организованы дискуссии и семинары по электронной коммерции, страховым технологиям, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и т.д.

Стив Возняк

До сентября вы можете приобрести билеты на саммит по сниженной цене за 150 долларов непосредственно на сайте inmerge.az.

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