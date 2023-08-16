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16 августа, 2023
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Geely и Baidu представили новый автомобильный бренд Ji Yue

Ji Yue

Китайская компания Geely совместно с IT-гигантом Baidu объявили о запуске нового автомобильного бренда под названием Ji Yue. Отмечается, что Ji Yue станет частью портфеля Geely Holding, как новый бренд, разрабатывающий интеллектуальные технологии премиум-класса.

Ji Yue

Первым автомобилем под новым брендом Ji Yue станет продвинутый электрический кроссовер Ji Yue 01, который планируется запустить в производство в четвертом квартале 2023 года. Про технические характеристики машины ничего не сообщается.

Помимо продаж и производства автомобилей под маркой Ji Yue, также планируется построить и развивать собственную сеть зарядных станций в Китае, для «удовлетворения спроса на интеллектуальные электромобили».

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