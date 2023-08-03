В Азербайджане было совершено более 600 тысяч попыток подключения к сети с более чем 11000 IMEI

ООО «AzInTelecom», действующий при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает принимать активные меры против регистрации ввозимых в Азербайджан мобильных устройств со скопированными кодами IMEI.

В связи с этим ООО «AzInTelecom» регулярно отслеживает и проводит детальное исследование кодов IMEI, подозреваемых в скопировании. В результате скопированному IMEI-коду присваивается статус «клон» и его использование ограничивается. Устройства, на которые переносится код IMEI, продолжают использовать телекоммуникационную сеть только с изначально используемыми номерами на них.

На сегодняшний день, в рамках принятых мер, 11056 IMEI кодам присвоен статус «клон». За последние три месяца эти коды IMEI обнаружились в сети с идентификатором абонента 1 129 956 мобильных номеров. 598 149 попытки подключения к сети с этими кодами IMEI были отклонены Системой регистрации мобильных устройств (СРМУ).

Следует отметить, что согласно «Правилам регистрации мобильных устройств», утвержденным постановлением Кабинета Министров, мобильные телефоны, ввозимые из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в течение 30 дней для использования в телекоммуникационной сети страны. При этом уплата государственной пошлины предполагается производить исходя из рыночной стоимости мобильного устройства, ввезенного в страну физическим лицом для личного потребления.

Иногда, чтобы не платить госпошлину, на новые телефоны копируются IMEI-кода ранее зарегистрированного телефона. Владелец устройства, которому принадлежит скопированный IMEI-код, совершенно не подозревает об этом процессе и позже сталкивается с определенными трудностями.

Чтобы не сталкиваться с такими случаями и не быть обманутыми, информацию о статусе скопированного IMEI-кода новоприобретённых или используемых в настоящее время мобильных телефонов можно получить на Едином портале электронных услуг Министерства цифрового развития и транспорта.

Для этого необходимо узнать IMEI-код устройства, набрав *#06# на экране телефона, а затем войти на портал и выбрать услугу «Проверка IMEI». Введите IMEI-код в появившееся на экране поле и нажмите кнопку «Проверить», чтобы узнать, присвоен ли IMEI-коду телефона статус «клон».