В Китае запретят несовершеннолетним использовать смартфон больше 2 часов в сутки

Управление по вопросам киберпространства Китая подготовило законопроект по использованию мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних. Ограничения зависят от конкретного возраста. Власти будут обсуждать данный проект до начала сентября. Чиновники считают, что бесконтрольное потребление мобильного контента может навредить развитию детей или вызвать зависимость.

Предложены следующие ограничения для несовершеннолетних:

До 8 лет – сорок минут в день;

От 8 до 15 лет — один час в день;

От 16 до 18 лет — два часа в день.

Кроме того, несовершеннолетним запрещается использование мобильного интернета с 22:00 до 6:00.

Под ограничения не попадают использование приложений для образования, сервисов для защиты личной безопасности и вызова экстренных служб, а также программ, сертифицированных как инструмент физического или умственного развития. Для контроля ежедневной нормы смартфоны должны оснащаться специальным ПО, которое позволит родителям удаленно контролировать лимит времени и ограничивать тип контента.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az