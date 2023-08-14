Blackview A200 Pro: топовый экран, 108 Мп камера и 24 Gb ОЗУ

Компания Blackview, известная выпусками защищенных смартфонов, представила новый смартфон Blackview A200 Pro, который позиционируется как бизнес-флагман. Аппарат получил 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2,4K (2408 × 1080 пикселей), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1300 нит. Дисплей получил сертификат TUV SUD Low Blue Light.

В качестве аппаратной основы используется процессор MediaTek Helio G99. Объем физической оперативной памяти равен 12 Gb, но ее можно виртуально увеличить до 24 Gb. Емкость флеш-памяти составляет 256 Gb, предусмотрен слот для TF-карты с максимальным объемом 1 Tb.

В основную камеру входят главный датчик на 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, 1/1,67 дюйма), 8 Мп широкоугольный объектив и макросенсор на 2 Мп. Селфи-камера разрешением 16 Мп. Смартфон получил батарею емкостью 5050 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Аккумулятор работает до 24 дней в режиме ожидания с двум SIM-картами 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой DokeOS 4.0, ориентированной специально на бизнес.

Цена на Blackview A200 Pro, с 21 до 27 августа составит $220, первым 1000 покупателям он достанется за $200 плюс в подарок Blackview AirBuds 4. Позже цена возрастет.

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