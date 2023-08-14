spot_img
15 августа, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияNar представляет новую услугу: GPS-отслеживание NaviMax

Nar представляет новую услугу: GPS-отслеживание NaviMax

NaviMax

Теперь абоненты Nar за минимальную плату могут позаботиться о своих друзьях и детях, используя GPS-систему приложения NaviMax для контроля их местоположения, перемещения и расстояния. За ежемесячную абонентскую плату всего в 1 манат вы можете обеспечить их безопасность, отслеживая местоположение как в режиме реального времени, так и оффлайн.

Для подключения к услуге вам нужно сначала загрузить приложение NaviMax из App Store или Play Store, затем выбрать Азербайджан из списка стран и пройти регистрацию. Завершите регистрацию, активируя разрешение на GPS, введя временный код, который придет на ваш телефон. Отметим, что абоненты могут бесплатно использовать и тестировать услугу в течение 3 дней. Более подробную информацию об услуге NaviMax можно найти на странице nar.az/navimax.

Предыдущая статья
Stability AI представил нейросеть Stable Chat с открытым исходным кодом
Следующая статья
Blackview A200 Pro: топовый экран, 108 Мп камера и 24 Gb ОЗУ
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,112ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»