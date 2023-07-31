YouTube TV получил поддержку одновременного просмотра для четырех трансляций

На YouTube TV несколько месяцев тестировалась функция Multiview, позволяющая одновременно просматривать до четырех прямых трансляций. Теперь нововведение стало доступно пользователям, которые подписаны на каналы Primetime. На начальном этапе они смогут смотреть несколько трансляций Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Также функция Multiview теперь доступна на платформе YouTube для подписчиков канала WNBA Primetime. Пользователи смогут подписываться на разные потоковые сервисы и смотреть прямые трансляции баскетбольных матчей через интерфейс YouTube. Есть ограничение – опция «Рекомендации для мультипросмотра» в пользовательском меню. После активации одного из доступных вариантов начнется воспроизведение. Для переключения между полноэкранным просмотром и функцией Multiview можно использовать пульт дистанционного управления.

Новую функцию можно активировать на smart-телевизорах и устройствах потокового вещания, таких как Chromecast и Amazon Fire TV. Multiview не доступна на мобильных устройствах и в веб-версии сервиса.

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