Опубликован новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1

Издательство Warner Bros. Games и разработчики из NetherRealm Studios опубликовали новый геймплейный трейлер будущего файтинга Mortal Kombat 1.

Ролик посвящен двум персонажам — создателю перерожденной вселенной богу огня Лю Кану и его давнему другу хранителю Песочных часов, а также самой судьбы и времени, Герасу, который впервые появился в Mortal Kombat 11. По словам героя, Лю Кан изменил ход судеб множества разных людей, создавая новую вселенную, и мир, которого он хотел добиться, не протянется долго.

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Трейлер содержит фрагменты игрового процесса за Гераса и Лю Кана, включая их основные приемы и фаталити. Бог огня, чтобы добить противника, переносится в космос и открывает разрыв в пространстве, по частям засасывающий вражеского бойца.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Геймеры, которые оформили предзаказ файтинга, получат доступ к закрытому бета-тестированию, которое пройдёт с 18 по 21 августа.

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