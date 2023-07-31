spot_img
31 июля, 2023
ДомойSoftwareИгрыОпубликован новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1

Опубликован новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1

Издательство Warner Bros. Games и разработчики из NetherRealm Studios опубликовали новый геймплейный трейлер будущего файтинга Mortal Kombat 1.

Ролик посвящен двум персонажам — создателю перерожденной вселенной богу огня Лю Кану и его давнему другу хранителю Песочных часов, а также самой судьбы и времени, Герасу, который впервые появился в Mortal Kombat 11. По словам героя, Лю Кан изменил ход судеб множества разных людей, создавая новую вселенную, и мир, которого он хотел добиться, не протянется долго.

Трейлер содержит фрагменты игрового процесса за Гераса и Лю Кана, включая их основные приемы и фаталити. Бог огня, чтобы добить противника, переносится в космос и открывает разрыв в пространстве, по частям засасывающий вражеского бойца.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Геймеры, которые оформили предзаказ файтинга, получат доступ к закрытому бета-тестированию, которое пройдёт с 18 по 21 августа.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
YouTube TV получил поддержку одновременного просмотра для четырех трансляций
Следующая статья
Google разрабатывает Web Integrity API, который будет работать по аналогии с DRM
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,117ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,087ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»