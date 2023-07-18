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19 июля, 2023
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YouTube тестирует быстрый способ ускорения видео в два раза

YouTube

Платформа YouTube тестирует быстрое включение двойной скорости воспроизведения видео на мобильных устройствах. На данное время для изменения скорости необходимо активировать настройки и выбрать подходящий пункт. Новая функция позволит сделать это проще и быстрее.

Чтобы включить скорость 2x, нужно просто нажать на окно проигрывателя и удерживать во время воспроизведения. После этого активируется ускоренный режим. При этом, поверх видео выйдет предупреждение о том, что видео проигрывается на двойной скорости.

В рамках тестирования новая функция доступна подписчикам YouTube Premium до 13 августа. Далее нововведение станет доступным для всех.

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