TCL C11G Pro: флагманский телевизор с экраном QD-Mini LED

Компания TCL выпустила в Китае новую серию телевизоров C11G Pro с матрицей QD-Mini LED. В линейку вошли три модели с диагональю экрана 65, 75 и 85 дюймов.

Все модели серии C11G Pro поддерживают разрешение 4K и частоту обновления 144 Hz. Заявленная максимальная яркость составляет 1500 нит, а коэффициент контрастности — до 15 млн:1. Обеспечивается охват 157% цветового пространства BT.709. Есть поддержка HDR 10, HDR 10+, HDR 10 Gaming, Dolby Vision и FreeSync Premium Pro. Телевизор получил сертификат IMAX Enhanced. За качество звука отвечает система Onkyo 2.1.2 Hi-Fi общей мощностью 90 Вт.

В основе телевизоров лежит восьмиядерный процессор (Cortex-A73) в сочетании с 4 Gb ОЗУ и накопителем на 64 Gb. Для подключения источника сигнала предусмотрены четыре порта HDMI 2.1 и USB Type-C.

Цены в Китае на TCL C11G Pro: 65 дюймов — $1255, 75 дюймов — $1673, 85 дюймов — $2370. О появлении телевизоров в других регионах информации пока нет.

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