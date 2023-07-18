Компании Techpro DC и Fortinet провели совместный семинар на тему создания Центров Информационной Безопасности

Компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Fortinet, мировой лидер в области кибербезопасности и сетевых технологий, провели совместный семинар, посвященный современным подходам к построению SOC и управлению безопасностью.

В приветственной речи к гостям мероприятия региональный менеджер по продажам Fortinet в регионе Шаиг Самедов представил докладчиков, в число которых вошли гости из офиса Fortinet в Турции, а также рассказал об основных целях компании, в число которых входит обеспечении информационной безопасности, противодействии новым угрозам и снижение затрат потребителей. Также Шаиг Самедов отметил, что компания рада сотрудничеству с Techpro DC, благодаря чему партнеры и заказчики Fortinet имеют полный доступ к широчайшему списку самых последних технологий в сфере информационной безопасности.

Мероприятие продолжили менеджер по развитию бизнеса Fortinet Месут Кая (Mesut Kaya), который раскрыл основную тему семинара «Современные подходы к построению SOC и управлению безопасностью». Выступавший рассказал от текущих трендах на рынке информационной безопасности, росте количества и сложности атак, влиянии сотрудников на удаленной работе на уровень защиты предприятий, а также познакомил участников семинара с теми инструментами, которые предлагает Fortinet для снижения уровня потенциальных угроз. В частности, Месут Кая рассказал о возможностях Fortinet SOC и портфолио этого решения, включающее инструменты защиты на базе искусственного интеллекта. Кроме того, докладчик отметил возрастающую роль одного из основных трендов в управлении информационной безопасностью SecOps (Security Operations), подразумевающего операционную деятельность для обеспечения безопасности IТ-инфраструктуры, которая включает мониторинг, анализ и реагирование на инциденты.

Системный инженер Fortinet Мехмет Огуз Озёрук (Mehmet Oğuz Özyörük) представил доклады по таким продуктам, как FortiSIEM и FortiSOAR, совместное использование которых в составе Fortinet Security Fabric, покрепленное исследованиями собственной лаборатории FortiGuard, дает максимальною возможность автоматизации вашего SOC. В частности, было отмечено, что решение FortiSOAR объединяет инструменты безопасности в комплексную инфраструктуру, благодаря чему происходит автоматизация многих низкоуровневых процедур обработки оповещений, что позволяет специалистам SOC сосредоточиться на более важных задачах.

Представитель турецкой компании NETSYS, которая является партнером Fortinet рассказала о нюансах сертификации инженеров по решениям этого производителя и поделилась нюансами подготовки и сдачи экзаменов.

Системный инженер Fortinet Мурат Эргюн (Murat ERGÜN) более углубленно рассказал о возможностях лаборатории FortiGuard, а также рассказал о новом решении FortiRecon — SaaS-сервисе Fortinet для защиты от цифровых рисков (DRP). FortiRecon предоставляет специфическую, подготовленную экспертами и полезную аналитику внешней поверхности атак по уязвимым активам и действиям, инструментам и тактикам субъектов угроз. Это достигается за счет упреждающего мониторинга всех возможных платформ.

В ходе семинара участникам также были представлены доклады системного пресейл-инженера Fortinet Яшара Мамедова, которые охватили новшества в таких хорошо известных на азербайджанском рынке решениях компании, как FortiEDR/XDR. Также Яшар Мамедов познакомил участников семинара с решением FortiDeceptor, в основе которого лежит маскировочная технология, задачей которой является введение злоумышленников в заблуждение, а также выявление и устранение внешних и внутренних атак до того, как они станут причиной реального ущерба. Благодаря эффективной технологии выявления угроз, которая сопоставляет сведения об активности злоумышленника и движениях в горизонтальной плоскости, решение FortiDeceptor выполняет функции заблаговременного оповещения о более масштабных атаках. Данные об угрозах, полученные в ходе отслеживания действий злоумышленника, автоматически передаются внутренним компонентам безопасности для блокировки атак до того, как они станут причиной ущерба.

После основной части мероприятия всех участников ждал деловой обед в неформальной обстановке, в ходе которого гости смогла задать дополнительные вопросы и поближе познакомиться с представителями Fortinet и Techpro DC.