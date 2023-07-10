Xiaomi выпустила новые smart-телевизоры Mi TV EA55 и EA75 от $207

Компания Xiaomi представила в Китае новые модели smart- телевизоров — Mi TV EA55 (L55MA-EA) и Mi TV EA75 (L75MA-EA). Устройства выполнены в современном дизайне с ультратонкими рамками.

Телевизоры доступны с экранами 55 и 75 дюймов. Используется матрица с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей), частотой обновления кадров 60 Hz, углом обзора 178° и отображением 1,07 млрд. оттенков.

В основе телевизоров Mi TV EA55 и Mi TV EA75 лежит четырехъядерный ARM-процессор в сочетании с 1,5 Gb оперативной памяти и накопителем на 8 Gb. За звук отвечает аудиосистема с двумя динамиками мощностью по 10 Вт. Также устройства получили поддержку модулей Wi-Fi (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, порты USB-A, HDMI, AV, RJ-45 и S/PDIF. Работают новинки под управлением фирменной системы MIUI for TV3.0.

Xiaomi Mi TV EA55 уже предлагается для покупки в Китае по цене $207, модель Mi TV EA75 – $400.

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