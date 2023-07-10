EA официально анонсировала UFC 5

Компания Electronic Arts анонсировала следующую часть франшизы EA Sports UFC. Пока что разработчики опубликовали лишь короткий тизер с логотипом грядущей UFC 5, геймплейными кадрами они не поделились.

Coming soon #UFC5 Full reveal September 2023 🗓️ Sign up for more news

➡️ https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023

EA также открыла подписку на рассылку новостей об игре по следующей ссылке. Проект полноценно представят в сентябре 2023 года (точной даты нет). На каких платформах и когда состоится релиз тайтла, неизвестно.

Предыдущая часть UFC 4 вышла в 2020 году на PS4 и Xbox One. Ее средний рейтинг на Metacritic составляет 78 баллов из 100.

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