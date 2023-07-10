Топ-14 самых надежных кроссоверов и внедорожников последнего десятилетия

Согласно отчету автомобильных экспертов Kelly Blue Book, CarEdge, ConsumerReports, J.D. Power, Edmunds и CarSurvey, а также американских государственных структур NHTSA и IIHS, был составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников за последние 10 лет. Рейтинг был подготовлен аналитиками популярного портала Hot Cars.

Cамым надежным автомобилем в категории кроссоверов и SUV последнего десятилетия стал Lexus RX. Автомобиль получил высокий балл – 82 из 100 возможных. Он почти не имеет недостатков, за исключением конструкции задней части крыши, несколько ограничивающей обзор. На втором месте в рейтинге — Toyota 4Runner, он получил 87 баллов. У модели два недостатка – недостаточная мощность двигателя и высокий уровень расхода горючего. Третьим оказался Ford Expedition с отметкой 81 балл, несмотря на посредственное качество отделки салона и скромное багажное пространство. Внедорожник отличается своей надежностью и относительно низкими затратами на обслуживание.

Полный список самых надежных кроссоверов и внедорожников:

1. Lexus RX

2. Toyota 4Runner

3. Ford Expedition

4. Mazda CX-5

5. Lexus GX

6. Honda CR-V

7. Kia Sportage

8. Buick Encore

9. Toyota Highlander

10. GMC Yukon

11. Chevrolet Tahoe

12. Hyundai Tucson

13. Toyota RAV4

14. Toyota Land Cruiser

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az