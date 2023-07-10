Топ-14 самых надежных кроссоверов и внедорожников последнего десятилетия

Согласно отчету автомобильных экспертов Kelly Blue Book, CarEdge, ConsumerReports, J.D. Power, Edmunds и CarSurvey, а также американских государственных структур NHTSA и IIHS, был составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников за последние 10 лет. Рейтинг был подготовлен аналитиками популярного портала Hot Cars.
Cамым надежным автомобилем в категории кроссоверов и SUV последнего десятилетия стал Lexus RX. Автомобиль получил высокий балл – 82 из 100 возможных. Он почти не имеет недостатков, за исключением конструкции задней части крыши, несколько ограничивающей обзор. На втором месте в рейтинге — Toyota 4Runner, он получил 87 баллов. У модели два недостатка – недостаточная мощность двигателя и высокий уровень расхода горючего. Третьим оказался Ford Expedition с отметкой 81 балл, несмотря на посредственное качество отделки салона и скромное багажное пространство. Внедорожник отличается своей надежностью и относительно низкими затратами на обслуживание.
Полный список самых надежных кроссоверов и внедорожников:
1. Lexus RX
2. Toyota 4Runner
3. Ford Expedition
4. Mazda CX-5
5. Lexus GX
6. Honda CR-V
7. Kia Sportage
8. Buick Encore
9. Toyota Highlander
10. GMC Yukon
11. Chevrolet Tahoe
12. Hyundai Tucson
13. Toyota RAV4
14. Toyota Land Cruiser
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