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11 июля, 2023
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«Волонтеры Azercell» провели благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан

Azercell

По случаю праздника Гурбан «Волонтерами Azercell» была организована акция под названием «Сердца, сближающие поколения». В этой инициативе приняли участие пожилые люди, проживающие в Учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг, а также дети, проживающие в приюте, функционирующем при Общественном объединении помощи женщинам и детям «Təmiz Dünya» («Чистый мир»).

Главной целью акции являлось сближение старшего и молодого поколений, передача детям советов и жизненного опыта пожилых людей, а также создание праздничной атмосферы для обоих поколений. Около 300 человек приняли участие в мероприятии, проведенном в Учреждении социального обслуживания пожилых людей, расположенном в поселке Бильгя. «Волонтеры Azercell» организовали совместную развлекательную программу для участников мероприятия, а также вручили им подарки.

Отметим, что команда «Волонтеры Azercell», функционирующая с 2004 года, оказывает поддержку людям, относящимся к наиболее уязвимым группам населения. Сотрудники Azercell, приверженные обязательствам социальной ответственности и традициям благотворительности, продолжают свою деятельность в этом направлении.

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