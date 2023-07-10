EA выпустила дебютный трейлер EA Sports FC 24

Компания Electronic Arts выпустила дебютный трейлер EA Sports FC 24 – футбольного симулятора, пришедшего на замену FIFA 23. В EA называют серию EA Sports FC «будущим интерактивного футбола». В ролике демонстрируют футболистов из разных команд и мировые стадионы.

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Известно, что в игре будет 700 команд, 30 лиг и более 19 тыс. лицензированных игроков. Больше подробностей о EA Sports FC 24 разработчики обещают рассказать 13 июля в рамках прямой трансляции. Возможно, на ней же объявят и дату релиза игры.

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