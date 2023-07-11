Twitter убрал из результатов поиска прямые ссылки на Threads

Пользователи Twitter обнаружили, что не могут найти в поиске ссылки на профили в Threads. Проблема возникает, если использовать поисковый оператор «url:», который помогает в обнаружении ссылок на определенный сайт. Поисковый запрос «url:threads.net» не дает никаких результатов, хотя сейчас на этот домен ссылается огромное число твитов. Поиск по запросу «threads.net» срабатывает, но показывает сообщения, в которых ссылка неактивна, а также находит пользователей, указавших адрес в отображаемом имени учетной записи.

Но есть варианты, которые администрация Twitter пока не закрыла. Поиск ссылок на конкурирующую платформу Threads работает, например, при запросе «url:»threads net»» с адресом в кавычках и пробелом вместо точки. Работает также поиск по конкретной публикации на Threads.

Это уже не первая ограничительная мера, введенная администрацией Twitter. В апреле 2023 года сервис для рассылок Substack запустил Notes — отдельную ленту с короткими сообщениями, по дизайну и функциям похожую на Twitter. После этого соцсеть отключила функцию лайков и репостов на твитах со ссылками на Substack и начала блокировать сами ссылки. Через несколько дней блокировку убрали.

Напомним, что 7 июля Twitter пригрозил Meta судебным иском, обвинив в краже коммерческих тайн, а также другой интеллектуальной собственности для создания приложения Threads.

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