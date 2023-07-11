spot_img
12 июля, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияTwitter убрал из результатов поиска прямые ссылки на Threads

Twitter убрал из результатов поиска прямые ссылки на Threads

Twitter Threads

Пользователи Twitter обнаружили, что не могут найти в поиске ссылки на профили в Threads. Проблема возникает, если использовать поисковый оператор «url:», который помогает в обнаружении ссылок на определенный сайт. Поисковый запрос «url:threads.net» не дает никаких результатов, хотя сейчас на этот домен ссылается огромное число твитов. Поиск по запросу «threads.net» срабатывает, но показывает сообщения, в которых ссылка неактивна, а также находит пользователей, указавших адрес в отображаемом имени учетной записи.

Но есть варианты, которые администрация Twitter пока не закрыла. Поиск ссылок на конкурирующую платформу Threads работает, например, при запросе «url:»threads net»» с адресом в кавычках и пробелом вместо точки. Работает также поиск по конкретной публикации на Threads.

Это уже не первая ограничительная мера, введенная администрацией Twitter. В апреле 2023 года сервис для рассылок Substack запустил Notes — отдельную ленту с короткими сообщениями, по дизайну и функциям похожую на Twitter. После этого соцсеть отключила функцию лайков и репостов на твитах со ссылками на Substack и начала блокировать сами ссылки. Через несколько дней блокировку убрали.

Напомним, что 7 июля Twitter пригрозил Meta судебным иском, обвинив в краже коммерческих тайн, а также другой интеллектуальной собственности для создания приложения Threads.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Nothing Phone (2): Snapdragon 8+ Gen 1 и прокачанная подсветка
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,119ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»