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14 июля, 2023
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Twitter начал выплачивать авторам микроблогов часть от рекламных доходов

Twitter твиты

Несколько месяцев назад, Илон Маск объявил, что некоторые пользователи Twitter смогут зарабатывать деньги с помощью рекламы на платформе. Теперь Twitter известил популярных авторов микроблогов о том, что в самое ближайшее время им начнут поступать выплаты. Как сообщается в оповещении, деньги поступят «в течение следующих 72 часов».

Программа распределения доходов доступна только для платных подписчиков Blue. Выплаты производятся за счет рекламы, размещаемой в ответах на твиты. Согласно правилам Twitter, не монетизируются публикации с секс-контентом, о финансовых пирамидах, насилии, преступном поведении, азартных играх, наркотиках и алкоголе.

В июне Илон Маск заявил, что первый раунд выплат составит 5 млн. долларов. На данное время суммы выплат варьируются от нескольких тыс. долларов до почти 40 тыс. долларов для аккаунтов с несколькими миллионами подписчиков. В конце этого месяца программа станет доступна большему количеству авторов.

Учетные записи должны иметь не менее 5 миллионов просмотров твитов за последние три месяца. Выплаты суммируются с февраля, когда программа была впервые анонсирована.

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