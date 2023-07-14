При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «YouthCan!»

«Azercell Telecom» в рамках своей стратегии Корпоративной Социальной Ответственности уделяет повышенное внимание детям, нуждающимся в особой заботе, продолжая поддерживать их всестороннее развитие. В рамках проекта «YouthCan!», реализуемого Ассоциацией «Детские Деревни SOS Азербайджан» в партнерстве с лидирующим мобильным оператором страны, была проведена встреча с бенефициарами проекта и организован семинар.

В ходе мероприятия, организованного для 100 подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, оставшихся и выросших без попечения родителей, были определены и отработаны основные навыки, необходимые для успешного трудоустройства. Для того, чтобы присоединиться к проекту, следовать модулям и выполнять практические задания, воспитанники и выпускники «Детских Деревень SOS» и сообществ прошли регистрацию на платформе “YouthLinks» в соответствии с инструкциями. Они приобрели необходимые знания, способствующие преодолению препятствий, возникающих в процессе трудоустройства; узнали, как стать работником, отвечающим современным требованиям. Участники также ознакомились с государственными, коммерческими и международными проектами, различными программами стажировки и международными волонтерскими программами, на участие в которых они могут подать заявки. По окончании долгосрочного проекта молодые люди, завершившие профессиональное обучение, пройдут программу опыта и наставничества при участии представителей бизнеса в различных областях.

Отметим, что проект «YouthCan!», получивший грант от Azercell и осуществляемый с 2022-го года, направлен на защиту прав, содействие интеграции в общество молодежи, выросшей без попечения родителей. Социальный проект также окажет положительное влияние на обеспечение доступа к рынку труда юношей и девушек, поможет им с трудоустройством в различных сферах деятельности.