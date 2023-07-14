Впервые за 15 лет в Microsoft Office появится новый шрифт по умолчанию

Компания Microsoft, в своем блоге на платформе Medium, сообщила, что сменила шрифт по умолчанию в офисном пакете приложений — вместо Calibri им стал Aptos.

Еще в апреле 2021 года компания заказала пять новых шрифтов: Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview, их можно было уже использовать в офисных программах. Больше всего пользователям понравился шрифт Bierstadt, который затем переименовали в Aptos.

«В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию, но наши отношения подошли к естественному завершению. Сегодня мы приступаем к заключительному этапу крупного изменения, в ходе которого Aptos будет отображаться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», – сказал Си Дэниелс (Si Daniels), главный менеджер по дизайну программ.

Шрифт Aptos разработан дизайнером Стивом Маттесоном (Steve Matteson), который ранее создал шрифты TrueType и Segoe. Aptos имеет четкость, однородность, преобладают простые формы букв и ровные штрихи, поэтому такой шрифт легко читать, отмечают в Microsoft. Компания также подчеркивает, что другие четыре новых шрифта останутся доступными для пользователей.

Обновление для Office, с Aptos в качестве основного шрифта, выйдет в ближайшее время.

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