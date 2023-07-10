Компания Bulutistan стала основным поставщиком мультиоблачных услуг в Азербайджане

Турецкий поставщик облачных услуг компания Bulutistan предлагает услуги как в Турции, так и в более чем 60 странах мира. Как одна из быстрорастущих технологических компаний Турции, Bulutistan вошла в список «Fast 50» Deloitte в 2020 году и получила множество наград за свои достижения. Компания продолжает свое развитие на региональном уровне в соответствии с целью выхода на мировой уровень.

Руководитель (Country Manager) «Bulutistan Azerbaijan» Самир Нуриев отметил, что Азербайджан стал одной из самых привлекательных стран в мире для инвестиций и что экономическая стабильность, а также благоприятная бизнес-инвестиционная среда привлекают иностранных инвесторов. «Вложенные в развитие инвестиции сыграют решающую роль в ускорении цифровой трансформации частного сектора, клиентов и партнеров по всей стране. Благодаря адаптируемым, доступным, масштабируемым и устойчивым решениям, которые предлагает Bulutistan, мы стали основным поставщиком мультиоблачных услуг в Азербайджане», — отметил С.Нуриев.

Почему компании предпочитают облако? Корпоративные облачные вычисления и цифровая трансформация означают, что предприятия реструктурируют и улучшают свою деятельность с использованием технологий. Используя службы облачных вычислений, предприятия могут хранить свои данные, оптимизировать бизнес-процессы, управлять своими приложениями и обмениваться ими. Облачные вычисления занимают важное место и в розничной торговле, поскольку они предоставляют ритейлерам множество возможностей для улучшения своих операций, улучшая качество обслуживания клиентов и опережения конкурентов.

Bulutistan предоставляет предприятиям множество преимуществ, от масштабируемой инфраструктуры для приложений и процессов, требующих высокой производительности, до услуг кибербезопасности, от аварийного восстановления до услуг обеспечения непрерывности бизнеса.

«Благодаря этому новому решению предприятия получают доступ к технологиям, которые им необходимы в процессе цифровой трансформации, с инфраструктурой Bulutistan. Наше решение, подготовленное и постоянно разрабатываемое нашими специалистами, обладающими выдающимися компетенциями в области аппаратного, программного обеспечения, безопасности, сетей и управляемых услуг, обеспечивает максимальную производительность и повышает эффективность. Таким образом, предприятия могут добавлять новые возможности, используя розничное облако», — подчеркнул С.Нуриев.

Самир Нуриев также отметил, что «Bulutistan Azerbaijan» готов помогать локальным компаниям в переходе на облачные услуги и формировании общей облачной стратегии.