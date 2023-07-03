Стартовала Kickstarter-кампания игры «Escape: Left To Die»

Состоялся официальный запуск кампании на Kickstarter для сбора средств на реализацию проекта игры «Escape: Left To Die», разработкой которого занимается азербайджанская студия AzDimension. Кампания была запущена совместно с Royal Games.

«Escape: Left To Die» представляет собой линейный 2,5D-платформер. В центре сюжета находится герой, страдающий амнезией от полученной травмы, который благодаря удачному стечению обстоятельств смог выбраться из заключения на подводной базе. Локации вокруг представляют собой руины, а вода постепенно заполняет всю базу. Счет идет на часы — надо успеть сбежать, попутно раскрывая все тайны базы и трагедии, произошедшей на ней.

Игровой процесс Escape: Left To Die представляет собой смесь приключений и триллера. Атмосферу игры разбавит множество головоломок, которые смогут предоставить игроку необходимую передышку.

Поддерживая проекты на Kickstarter, любой вкладчик становится неотъемлемой частью уникального процесса разработки. Поддержка игроков напрямую может повлиять на разработку игры, тем самым позволяя улучшить визуальную составляющую, обогатить игровую механику и создать еще более незабываемый игровой опыт в целом . Подобное решение помогает разработчикам полностью сосредоточиться на создание игры-мечты, не отвлекаясь на финансовые вопросы, а также поддерживать постоянную связь с целевой аудиторией.

Сбор средств для реализации проекта продлится еще 37 дней. Разработчики планируют собрать чуть больше 60 тысяч долларов, чтобы завершить работу над игрой. “Escape: Left to Die” планируется к выходу на ПК, а также мобильных устройствах.

А пока предлагаем вам посмотреть видеоролик-презентацию игры.