Хостинг GIF-изображений Gfycat прекращает работу — все гифки будут удалены

Популярный сервис GIF-изображений Gfycat прекратит свое существование. Сообщение об этом опубликовано на главной странице сайте. Весь контент, созданный и хранящийся на серверах сервиса, будет удален 1 сентября 2023 года.

«Сервис Gfycat прекращает работу. Пожалуйста, сохраните или удалите ваш контент, посетив https://www.gfycat.com и авторизовавшись в вашем аккаунте. После 1 сентября 2023 года все хранящиеся на площадке данные будут удалены», — сообщается на сайте.

Gfycat был основан в 2013 году в Канаде и стал одним из первых сервисов, предлагающих легкое создание GIF-анимации из видеороликов. В США его зарегистрировали в 2015 году.

Новость о скором прекращении работы Gfycat не стала неожиданностью для тех, кто пытался использовать сайт в последние месяцы. В мае СМИ сообщали о том, что владеющая сервисом компания Snap, допустила истечение срока действия сертификатов безопасности Gfycat. В результате чего платформа на несколько дней стала недоступной для большинства интернет-пользователей. Кроме того, ранее в сети появлялись многочисленные жалобы пользователей о неудачных загрузках и не отвечающей команде поддержки.

Причина закрытия сервиса неизвестна.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az