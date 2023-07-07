Sony представила портативную аудиосистему HT-AX7 с 360-градусным звуком

Компания Sony представила портативную беспроводную аудиосистему под названием HT-AX7. Новинка позиционируется как устройство для создания эффекта погружения в игры или фильмы в любом месте.

Sony HT-AX7 состоит из трех колонок. Конструкция основной колонки включает в себя два фронтальных динамика и два пассивных излучателя. Две другие — беспроводные, с креплением на основной блок (там же они и заряжаются). Их необходимо установить в любом удобном месте по бокам для создания эффекта пространственного аудио. Заявлено подключение с помощью Bluetooth 5.2 и поддержка кодеков AAC и SBC.

Время автономной работы системы достигает 30 часов. Как утверждает производитель, 10-минутной зарядки хватит еще на 2,5 часов воспроизведения. Отмечается экологичность устройства: корпус изготовлен из переработанного пластика, а декоративная отделка — из ПЭТ-бутылок.

Аудиосистема Sony HT-AX7 уже доступна для предварительных заказов за $499,99.