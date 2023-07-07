Представлен 86-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen S3 Pro

Компания Huawei представила в Китае 86-дюймовую модель телевизора серии Smart Screen S3 Pro. В линейку уже входят 65-дюймовая версия стоимостью $827 и 75-дюймовая за $1100.

Новая модель оснащена 4K-экраном с кадровой частотой 120 Hz, а также портом HDMI 2.1, обеспечивающим полную совместимость с игровыми консолями Sony и Microsoft. Более того, в игровом режиме кадровая частота может достигать 240 Hz, что создает плавное и реалистичное отображение динамических сцен.

Телевизор способен поддерживать трансляцию контента с экрана смартфона беспроводным способом. При этом кадровая частота составляет 60 кадров/с, а задержка передачи изображения составляет всего 80 мс. Устройство получило 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb флеш-памяти.

Цена 86-дюймового телевизора Huawei Smart Screen S3 Pro составляет $1656, продажи в Китае стартуют 10 июля.

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