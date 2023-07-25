Sony представила флагманские TWS-наушники WF-1000XM5

Компания Sony представила флагманские полностью беспроводные наушники Sony WF-1000XM5. Отмечается, что при разработке гарнитуры производитель сосредоточился на обеспечении высочайшего качества звука и работы системы активного шумоподавления (ANC). Кроме того, наушники стали меньше на 25% и легче на 20% предшествующей модели WF-1000XM4. Каждый наушник весит по 5,9 гр.

Sony WF-1000XM5 оснащены новыми 8,4-мм динамики Dynamic Driver X. Их конструкция, по заверению производителя, рассчитана на эффективное воспроизведение низких частот. Наушники получили продвинутую систему активного шумоподавления на базе процессора Sony QN2e и шести микрофонов (по три в каждом).

За воспроизведение отвечает аудиочип Sony V2 с поддержкой кодеков LDAC, SBC, AAC и LC3, а также технологии DSEE Extreme для улучшения качества аудио. Для подключения используется Bluetooth 5.3. Автономность гарнитуры с ANC составляет до 8 часов, без — до 12 часов. С учетом кейса наушники проработают до 24 часов. 3-минутная зарядка даст еще 1 час воспроизведения. Зарядка батареи займет 1,5 часа.

Наушники способны регулировать характер звучания в зависимости от положения головы пользователя, и реагировать на ее движения: например, отклонять или принимать вызов поворотом или кивком соответственно. Поддерживается подключение к двум устройствам одновременно, есть защита от влаги по стандарту IPX4, режим прозрачности, поддержка Google Fast Pair и автоматическая приостановка музыки, если пользователь начинает говорить вслух.

Sony WF-1000XM5 поступят в продажу 26 июля по цене $299,99.

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