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26 июля, 2023
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Маск сделает X суперприложением

X (Twitter)

Илан Маск заявил, что планирует превратить X (Twitter) в суперприложение — платформу для коммуникаций и финансовых транзакций. Он также подтвердил, что приобрел Twitter для обеспечения свободы слова и ускорения создания «приложения для всего» под названием X: «Это не просто переименование компании».

Маск объяснил свое решение лишить сервис для микроблогов фирменного логотипа в виде синей птички:

«Название Twitter имело смысл, когда просто происходил обмен короткими сообщениями, которые летали туда-сюда подобно щебету птиц, но сейчас вы можете публиковать практически все, что угодно, в том числе многочасовые видео».

Теперь сообщения, размещенные на платформе, будут называться «иксами», а не «твитами».

В ближайшие месяцы Маск пообещал дополнить X «возможностью управления вашим личным финансовым миром», а также другими функциями.

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