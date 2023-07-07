Shazam научился распознавать песни в TikTok, Instagram, YouTube и других приложениях

Сервис для идентификации треков Shazam получил обновление, благодаря которому теперь можно уточнить, какая именно песня воспроизводится в сторонних приложениях, например, в TikTok, Instagram, YouTube и других.

Пользователи социальных сетей, прослушивая аудио или просматривая видео с музыкальным треком, могут переключиться в Shazam и нажать кнопку для определения композиции. Приложение задействует микрофон устройства, чтобы услышать трек, обработает его и через несколько секунд песня будет идентифицирована.

Кроме того, можно настроить приложение таким образом, чтобы оно автоматически распознавало треки с помощью функции Auto Shazam. Сервис будет автоматически сохранять идентификаторы песен в своей библиотеке, чтобы их список можно было просмотреть позже.

Новая версия Shazam уже доступна в App Store.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az