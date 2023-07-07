Samsung Galaxy M34 5G: AMOLED-экран 120 Hz и аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила среднебюджетный смартфон Galaxy M34 5G. Производитель позиционирует аппарат как «монстр» по многим параметрам — от аккумулятора до камеры. Samsung Galaxy M34 5G получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплеей с разрешением Full HD+ и кадровой обновления 120 Hz. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass 5.

В основе смартфона лежит процессор Exynos 1280. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя -128 Gb. В тройную основную камеру входят датчик на 50 Мп с OIS, 8 Мп сверхширокоугольный объектив и макро на 2 Мп. Для съемки предусмотрена система ИИ Monster Shot 2.0. Фронтальная камера разрешением 12 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Эта одна из самых емких АКБ в своем классе. Установлена операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OneUI. Компания обещает четыре года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy M34 5G поступит в продажу 15 июля, предзаказ уже открыт. Цены на смартфон: 6/128 Gb — $219, 8/128 Gb — $231.

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