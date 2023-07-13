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13 июля, 2023
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Samsung представил 98-дюймовый 8K-телевизор с панелью mini-LED

Samsung QNC990

Компания Samsung представила на домашнем рынке флагманский телевизор QNC990. Он получил 98-дюймовую матрицу mini-LED с разрешением 8K и частотой обновления 144 Hz. Обеспечивается поддержка технологий HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, HLG, a также AMD FreeSync Premium Pro и Dolby Atmos Wireless.

Аппаратная платформа представлена процессором Neo Quantum Processor, программная — операционной системой Tizen 7.0. Телевизор оборудован 6.4.4-канальными динамиками общей мощностью 120 Вт. Также есть встроенные адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, четыре порта HDMI 2.1, USB, S/PDIF и RF-выход. Все разъемы размещены в отдельном подключаемом блоке One Connect Box для снижения толщины телевизора.

Телевизор Samsung QNC990 уже доступен для покупки в Южной Корее по цене $39 тыс.

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