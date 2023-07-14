Принят новый стандарт беспроводной передачи данных Li-Fi 802.11bb

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) утвердил новый стандарт беспроводной передачи данных Li-Fi 802.11bb на основе оптической технологии.

Для передачи данных по Li-Fi используются не радиоволны, а свет. Передача данных достигается путем мерцания светодиодов с изменением частоты и других свойств. В качестве передатчика выступают LED-лампы, мониторы и другие светоизлучающие устройства. В лабораторных тестах экспертам удалось добиться скорости передачи данных 224 Гбайт/с, что почти в 100 раз быстрее пропускной способности сети Wi-Fi 802.11ac.

Новый стандарт беспроводной связи называют более быстрым, надежным и безопасным вариантом, по сравнению с привычными Wi-Fi или 5G. По заявлению разработчиков, технология позволяет разгрузить бытовые роутеры, страдающие от помех в виде соседних сетей, распространять сигнал в недоступных для Wi-Fi местах (например, в тоннелях) и повысить безопасность соединения (сигнал не проникает через стены).

Утверждение стандарта 802.11bb поддержали компании pureLiFi и Fraunhofer HHI, которые занимаются разработкой конечных решений на базе этой технологии. По мнению экспертов, стандарт Li-Fi скорее всего дополнит, а не заменит существующие беспроводные решения, так как технология имеет ряд ограничений, в частности, подключение возможно только при нахождении устройства в зоне прямой видимости.

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