Представлена беззеркальная камера Sony A6700

Компания Sony выпустила беззеркальную камеру A6700. По сравнению с предшественницей Sony A6600, новинка получила заметные улучшения, при этом цена осталась прежней. Камера получила новый сенсор с улучшенным качеством записи видео, а также процессор Bionz XR последнего поколения.

Sony A6700 выполнена в корпусе с 3-дюймовым ЖК-дисплеем (угол открытия до, 176°, поворота — до 270°). Камера оснащена сенсором BSI CMOS APS-C разрешением 26 Мп с оптической стабилизацией. Она способна записывать 4K-видео с кадровой частотой до 120 fps. Благодаря процессору Bionz XR и выделенному ИИ-чипу улучшаются качество обработки изображения и производительность автофокуса. Есть поддержка функции автоматического отслеживания объекта в кадре. Реализована система фазовой автофокусировки с 759 точками. Появились новые категории распознаваемых объектов: «Автомобили», «Самолеты», «Насекомые». Поддерживаются форматы XAVC HS (H.265), XAVC-I (All-I H.264) и (Long GOP H.264).

Камера получила электронный видоискатель диагональю 0,39 дюйма с разрешением XGA. Заявленный диапазон ISO составляет от 100 до 102 400 для фото и до 32 000 для видео, скорость съемки — до 11 кадров в секунду.

Есть один слот для карты памяти UHS-II SD, порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и встроенный адаптер Wi-Fi. Габариты составляют 122 x 69 x 64 мм, вес – 493 гр. На одной зарядке аккумулятора можно сделать до 570 кадров.

Цена Sony A6700 составляет $1400, комплект с объективом 16-50 мм (f/3,5-5,6) — $1500, комплект с объективом 18-135 мм (f/3,5-5,6) — $1800. Камера поступит в продажу в этом месяце.

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