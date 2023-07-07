Представлен флагманский гибридный седан Geely Galaxy L6

Компания Geely представила новый флагманский седан Galaxy L6. Стиль автомобиля основан на идеях концепта Galaxy Light и одного из красивейших мест Китая — озере Сиху. Этот памятник природы и культуры славится традиционной архитектурой и прекрасными пейзажами.

У Geely Galaxy L6 спереди отсутствует привычная решетка радиатора, ручки дверей скрыты в кузове, а спереди и сзади установлены узкие фары. Интересная фишка- две стеклянные секции в крыше. Автомобиль построен на шведско-китайской платформе e-CMA. Габариты: 4782 мм (длина), 1875 мм (ширина) и 1489 мм (высота). Колесная база составляет 2752 мм. Будут предложены два типа колесных дисков: 16- и 17-дюймовые.

За работу всех систем в автомобиле отвечает мощный чип Qualcomm Snapdragon 8155. Кроме того, в оснащение седана войдет голосовой помощник, работающий на основе искусственного интеллекта.

Седан оснащается гибридной силовой установкой: 1,5-литровый турбомотор BHE15-BFZ и два электродвигателя. Суммарная мощность пока не раскрывается. В связке с ДВС работает гибридная трехступенчатая трансмиссия DHT Pro.

В продажу Geely Galaxy L6 поступит в третьем квартале 2023 года.

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