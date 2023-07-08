Представлены smart-очки BMW ConnectedRide для мотоциклистов

Компания BMW представила smart-очки ConnectedRide для мотоциклистов. Они проецируют данные о скорости, передаче и навигации перед глазами пользователей. Важную информацию можно проецировать на правую линзу, подобно проекционному дисплею в автомобилях, когда экран может отображать информацию для водителей прямо перед глазами.

Предлагается два размера очков для разного типа лиц, а также для удобного ношения в различных шлемах. Положение информации можно отрегулировать так, чтобы оно идеально подходило каждому водителю. Кроме того, очки поставляются с двумя наборами линз для разных козырьков шлема. Например, один комплект на 85% прозрачен и специально разработан для использования под шлемами со встроенными солнцезащитными козырьками. Линзы имеют сертификат UVA/UVB, и их можно заказать в соответствии со зрением (+/- 4,5 диоптрии).

Очки можно подключить к смартфону по Bluetooth. Через приложение BMW Motorrad Connected они могут отображать данные GPS и многое другое. Автономность составляет до 10 часов, очки можно заряжать через USB-кабель. Они предназначены для работы при температурах от 10 до +50 °C.

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Цена BMW ConnectedRide составляет 690 евро.

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