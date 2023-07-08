OpenAI открыла доступ к API языковой модели GPT-4

Компания OpenAI открыла доступ к языковой модели GPT-4 для разработчиков через программные интерфейсы (API). Ранее последней версией можно было пользоваться через веб-версию ChatGPT при наличии подписки Plus.

Сначала компания предоставит API GPT-4 для тех разработчиков, кто уже приобретал доступ к предыдущим версиям технологии. К концу июля интерфейсами смогут воспользоваться все желающие. GPT-4 более эффективно интерпретирует инструкции пользователя, может принимать изображения в качестве входных данных и обладает расширенными возможностями обработки поставленных задач. Последние усовершенствования позволяют модели легче выполнять сложные запросы пользователей, например, решать математические задачи.

Вместе с API GPT-4 был открыт доступ к программному интерфейсу трех других моделей. Первая из них — GPT-3.5 Turbo предлагает более ограниченные возможности за значительно меньшую стоимость. Модели DALL-E и Whisper оптимизированы для генерации изображений и транскрибирования речи соответственно. В течение этого года разработчики получат возможность настраивать GPT-4 и GPT-3.5 Turbo на основе собственных наборов данных, как это уже происходит с предыдущими моделями от OpenAI.

Кроме того, OpenAI объявила о планах прекратить работу старых версий языковых моделей. В частности, GPT-3 и его производные, перестанут работать 4 января 2024 года. До этого момента разработчики должны перейти на GPT-3.5 или GPT-4.

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