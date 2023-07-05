Представлены наушники iQOO TWS 1 с ANC и поддержкой aptX Lossless

Компания iQOO представила в Китае беспроводные наушники iQOO TWS 1. Аксессуар получил хорошую автономность и поддержку кодека для передачи звука без потерь качества. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP54.

Наушники оборудованы 12,2-мм динамическими драйверами, обеспечивающими воспроизведение аудио в частотном диапазоне от 5 Hz до 40 kHz. Используется технология активного шумоподавления (ANC), позволяющая заглушить окружающий шум до 49 дБ. Есть режим прозрачности, а также поддержка объемного звука 3D Panoramic Audio и звуковых эффектов MonsterSound. Предусмотрена возможность одновременного сопряжения сразу с несколькими устройствами.

iQOO TWS 1 оснащены модулем Bluetooth 5.3, поддерживают кодеки aptX Lossless и aptX Adaptive Audio и скорость передачи данных до 1200 Кбит/с при значении задержки 54 мс. Питаются наушники от аккумуляторов на 50 мАч, а в зарядном кейсе установлена АКБ емкостью 420 мАч. Продолжительность автономной работы в режиме воспроизведения аудио составляет до 10,5 часов, с учетом использования кейса — до 42 часов.

iQOO TWS 1 поступят в продажу в Китае 10 июля по цене $55. Доступные цвета – черный и белый.

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