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5 июля, 2023
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Google почти перестал показывать твиты в поисковой выдаче

Twitter твиты

В поиске Google практически перестали отображаться твиты и ссылки на страницы Twitter. Например, данные Sistrix показывают, что видимость социальной сети в поисковике Google в США за день снизилась на 32%. А по данным Newzdash, Twitter потерял от 12 до 14% своей видимости в результатах поиска Google по всем новостным запросам в США и Великобритании.

Это связано с недавним решением, принятым владельцем Twitter Илоном Маском, который ограничил количество твитов, доступных разным пользователям для ежедневного просмотра. Действия Маска были направлены на улучшение пользовательского опыта в Twitter, но они повлияли на работу поисковика Google. Многие эксперты уже называют это одной из самых серьезных ошибок в поисковой оптимизации за последнее время.

Google ежедневно считывает данные со многих URL-адресов, чтобы поддерживать актуальность своего индекса. Ограничения, введенные Маском, препятствуют доступу Google к Twitter, что в свою очередь приводит к снижению видимости в поиске.

«Мы знаем, что наши возможности по сканированию Twitter.com были ограничены, что повлияло на нашу способность отображать твиты и ссылки на страницы соцсети в результатах поиска. Веб-сайты могут контролировать доступность своего контента для поисковых сканеров», — сообщил представитель Google.

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