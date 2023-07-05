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5 июля, 2023
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«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки

Nar

«Nar» приглашает молодежь на чемпионат по ораторскому искусству «Расскажи историю на родном языке», организованный совместно с «Академией дикции» и «Волонтерами ASAN» по случаю 1 августа – Дня азербайджанского алфавита и родного языка. Чемпионат, который будет проводиться в третий раз, призван предоставить молодым людям возможность продемонстрировать свои навыки публичных выступлений и выразить себя на родном языке.

Речевой чемпионат «Расскажи историю на родном языке», проводимый при поддержке оператора мобильной связи, состоит из 3-х туров и финального этапа. В рамках конкурса, который продлится три месяца, участники пройдут всестороннюю подготовку по ораторскому искусству и получат возможность развить свои коммуникативные навыки. Победители чемпионата будут объявлены на мероприятии 1 августа и награждены ценными призами.

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