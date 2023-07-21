IBM представил отчет по финансовым итогам второго квартала 2023 года

Компания IBM опубликовала финансовые показатели второго квартала 2023 года. В целом результаты оказались выше ожиданий аналитиков.

Выручка за отчетный период составила $15,48 млрд, прибыль — $2,18 на акцию. Выручка в годовом исчислении почти не изменилась. Чистая прибыль составила $1,6 млрд, рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная валовая прибыль составила 55,9%.

Крупнейшее в IBM подразделение по разработке ПО показало выручку в $6,6 млрд, что на 7% больше, чем за второй квартал прошлого года. Ассортимент ПО включает в себя ОС Red Hat Enterprise Linux и средства безопасности. Наибольшим спросом пользовались продукты для обработки данных и ИИ.

Подразделение консалтинга принесло компании выручку в $5 млрд, годовой рост более чем на 4%. Выручка инфраструктурного подразделения снизилась на 14,6% и достигла $3,6 млрд.

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