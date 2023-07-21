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21 июля, 2023
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Huawei Watch Fit Special Edition: 1,64″ AMOLED-экран и автономность до 9 дней

Huawei Watch Fit Special Edition

Компания Huawei представила новую модель smart-часов линейки Watch Fit. Модель под названием Watch Fit Special Edition получила AMOLED-экран прямоугольной формы диагональю 1,64 дюйма с разрешением 456 х 280 пикселей, плотностью 326 PPI и функцией Always on Display. Поддерживается более 10 тыс. циферблатов, более сотни режимов активности и тренировок, в числе которых баскетбол, футбол и киберспорт. Корпус часов выполнен из пластика, имеет толщину 10,7 мм и вес 21 гр.

Huawei Watch Fit Special Edition

Есть датчик частоты сердечных сокращений TruSeen 5.0, отслеживание уровня насыщения крови кислородом (SpO2), мониторинг режимов и качества сна, менструального цикла, защита от воды (5ATM) и многое другое. Предусмотрен встроенный модуль GPS.

Время автономной работы составляет до 6 дней при обычном использовании и до 9 дней в экономном режиме. Всего 5 минут быстрой зарядки добавят еще до 1 дня работы.

Huawei Watch Fit Special Edition доступны в черном, розовом и сине-зеленом вариантах корпуса. Часы уже поступили в продажу в Германии по цене €99 и в Бразилии за $104.

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