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11 июля, 2023
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Microsoft и Amazon открыли магазин приложений Android для Windows 11

Amazon Appstore

Компании Microsoft и Amazon официально открыли магазин приложений Android для Windows 11. Данная инициатива будет способствовать значительному росту числа доступных приложений Android для пользователей ПК.

После прохождения модерации, разместить в Amazon Appstore для Windows 11 свое приложение сможет любой желающий. На сегодняшний день в магазине доступно более 20 тыс. приложений. Для сравнения, в Google Play Store – более 3,5 млн.

О том, что Microsoft сотрудничает с Amazon по созданию магазина приложений Android для Windows 11 было объявлено еще в июне 2021 года. Предварительная версия Amazon Appstore была запущена в феврале 2022 года.

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