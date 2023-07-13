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13 июля, 2023
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Чат-бот Google Bard стал доступен в более чем в 230 странах, включая Азербайджан

Google Bard

Компания Google выпустила июльское обновление чат-бота Bard. Сервис получил ряд полезных нововведений, теперь он работает в 230 странах мира и поддерживает 46 языков. Технология официально заработала в странах Европы, а также в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Украине.

Главные нововведения:

  • озвучивание ответов Bard (поддерживается более 40 языков);
  • настройка стиля и тона ответов Bard: простой, длинный, короткий, профессиональный или случайный (пока только на английском языке);
  • закрепление чатов с ботом;
  • экспорт сгенерированного кода на языке Python в сервис Replit;
  • создание ссылок на ответы Bard;
  • интеграция с сервисом Google Lens (пока только на английском языке).

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