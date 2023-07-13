Чат-бот Google Bard стал доступен в более чем в 230 странах, включая Азербайджан

Компания Google выпустила июльское обновление чат-бота Bard. Сервис получил ряд полезных нововведений, теперь он работает в 230 странах мира и поддерживает 46 языков. Технология официально заработала в странах Европы, а также в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Украине.
Главные нововведения:
- озвучивание ответов Bard (поддерживается более 40 языков);
- настройка стиля и тона ответов Bard: простой, длинный, короткий, профессиональный или случайный (пока только на английском языке);
- закрепление чатов с ботом;
- экспорт сгенерированного кода на языке Python в сервис Replit;
- создание ссылок на ответы Bard;
- интеграция с сервисом Google Lens (пока только на английском языке).
Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az