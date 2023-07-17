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18 июля, 2023
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Представлен компактный защищенный смартфон Blackview N6000

Blackview N6000

Китайская компания Blackview представила защищенный смартфон N6000. Модель является самым компактным смартфоном компании на данное время. Диагональ дисплея составляет всего 4,3 дюйма. Габариты составляют 133 x 65,25 x 18,4, вес – 208 гр.

Blackview N6000

Смартфон соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Он выдерживает падение на асфальт с высоты 2 м. и может провести 30 мин. на глубине до 1,5 м (стандарт IP69K). Устройство может работать при экстремальных перепадах температур от -30°C до +60°C.

IPS-экран разрешением 540 х 1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. В основе Blackview N6000 лежит процессор MediaTek Helio G99, который работает в паре с 8 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ. Предусмотрен слот для microSD.

Смартфон оснащен основной камерой с разрешением 48 Мп (Samsung ISOCELL GM2) и фронтальной на 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3880 мАч, в режиме ожидания смартфон держит заряд до 18 дней. Также в оснащение входят поддержка 4G, OTG, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, разблокировка по отпечатку пальца и лицу. Есть предустановленное приложение-шагомер StepCount. Смартфон работает на базе Android 13 с оболочкой DokeOS 3.1.

Blackview N6000 будет доступен с 24 июля по цене $160.

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