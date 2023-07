Microsoft отменяет подписку Xbox Live Gold — ее заменит Game Pass Core

Компания Microsoft официально объявила, что подписка Xbox Live Gold прекратит свое существование. Вместо нее появится новый уровень Game Pass с подзаголовком Core. Цена останется та же — $9,99 в месяц и $59,99 в год. Все действующие пользователи Gold будут автоматически переведены на новую подписку 14 сентября. При этом раздачи Games with Gold прекратятся с 1 сентября.

Game Pass Core потребуется оформить тем, кто хочет получить доступ к мультиплееру на консолях Xbox. Кроме того, пользователи продолжат получать эксклюзивные скидки в Xbox Store.

Microsoft больше не будет проводить раздачи бесплатных игр — их заменит постоянный каталог из нескольких десятков тайтлов, также доступных по обычным подпискам Game Pass. Каталог будут пополнять два или три раза в год, но он будет различаться в разных странах. У пользователей также сохранится доступ ко всем играм, полученным по раздачам в Gold.

19 игр, которые будут доступны в Game Pass Core с 14 сентября: Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 и Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

